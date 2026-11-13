Alle vertrekkende vluchten in de VS stilgelegd

De FAA kondigde de nationale ground stop rond 21.53 uur Belgische tijd af. Volgens de luchtvaartautoriteit werd de beslissing genomen vanwege uitzonderlijke omstandigheden en om de vliegveiligheid te garanderen. De storing treft de 22 regionale luchtverkeersleidingscentra die verantwoordelijk zijn voor de begeleiding van vliegtuigen tussen verschillende delen van het land. De Amerikaanse minister van Transport Sean Duffy bevestigde dat technici van de FAA de problemen onderzoeken.

Vliegtuigen die zich al in de lucht bevinden, mogen hun vlucht voortzetten en landen. Nieuwe vertrekken zijn voorlopig niet toegestaan. Internationale vluchten naar de Verenigde Staten worden afzonderlijk beoordeeld. Volgens Reuters waren bij de onderbreking al bijna 7.000 vluchten vertraagd of geannuleerd.

Het is pas de tweede keer sinds de aanslagen van 11 september 2001 dat de FAA alle vertrekken in de Verenigde Staten stillegt. De vorige nationale ground stop vond plaats in januari 2023, na een storing in het systeem waarmee piloten belangrijke vluchtinformatie ontvangen. Wanneer het vliegverkeer opnieuw volledig kan worden hervat, is nog niet bekend.