Brussels Airlines draagt vluchtuitvoering Frankfurt en München over aan Lufthansa

Momenteel vliegt Brussels Airlines tot vijf keer per dag tussen Brussel en Frankfurt en tot zes keer per dag tussen Brussel en München, maar die vluchten worden eind maart stopgezet. Dat blijkt uit de dienstregeling en werd ook door de maatschappij bevestigd.

Momenteel voert Lufthansa voor zowel Frankfurt als München de eerste ochtendvlucht uit van beide steden naar Brussel. De rest van de dag is Brussels Airlines voor de uitvoering verantwoordelijk. Vanaf eind maart zal Lufthansa zelf terug alle vluchten uitvoeren en dat tot zes vluchten per dag naar Frankfurt en tot zeven per dag naar München.