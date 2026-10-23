Brussels Airport investeert in extra capaciteit bij grenscontrole

Sinds de invoering van het Europese EES duren de grenscontroles voor niet-Europese reizigers op Brussels Airport aanzienlijk langer. Het systeem registreert onder meer gezichtsbeelden en vingerafdrukken. Tijdens de ochtendpiek duurt de verwerking van visumplichtige aankomende reizigers gemiddeld twee tot drie keer langer dan voordien, al is Brussels Airport niet de enige met langere wachttijden in Europa.

Brussels Airport investeerde in 2025 al in extra infrastructuur. Het aantal bemande controleposten steeg daardoor met 20 procent bij aankomst en 25 procent bij vertrek. Met de acht nieuwe posten zal de capaciteit voor bemande controles bij aankomst op één jaar tijd verdubbeld zijn.

Daarnaast worden begin 2027 zes bijkomende automatische grenspoortjes geleverd. Daarmee stijgt de capaciteit van deze poortjes bij aankomst met 50 procent. Die kunnen worden gebruikt door reizigers met een Europees paspoort en/of en/of identiteitskaart.

De luchthaven investeerde eerder ook in zestig kiosken waarmee niet-Europese reizigers zich vooraf kunnen registreren, maar die zijn momenteel niet operationeel. Door technische problemen bij leveranciers van de overheid kunnen sommige niet-Europese reizigers, voor wie de kiosken bedoeld zijn, er nog steeds geen gebruik van maken.

De luchthaven vraagt ook bijkomende maatregelen op Europees niveau, waaronder een applicatie waarmee reizigers zich vooraf kunnen registreren. Daarnaast pleit Brussels Airport voor meer flexibiliteit bij uitzonderlijk lange wachtrijen, bijvoorbeeld door de registratie van biometrische gegevens tijdelijk op te schorten.