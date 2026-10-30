Emirates in maart met A380 naar Brussel

Op 10 maart 2027 zet Emirates een A380-in op haar ochtendvlucht vanuit Dubai naar Brussel. Het gaat om een eenmalige vlucht die door de dubbeldekker zal worden uitgevoerd. Het is al de derde keer dat Emirates het vliegtuig naar Brussel stuurt. De laatste keer was in april 2018, toen het toestel kwam om de A380-passagiersbrug die Brussels Airport speciaal had gebouwd, in te huldigen, maar dat liep niet helemaal zoals gepland.

Sinds 2018 beschikt Brussels Airport over een gate (B33) met drie passagiersbruggen. Hoewel de onderste twee bruggen gebruikt kunnen worden voor de afhandeling van eender welk langeafstandstoestel, is de derde brug door zijn hoogte enkel geschikt voor een A380. Uiteindelijk kon maar één brug (de voorste van het benedendek) met het toestel verbonden worden. Voor de bovenste brug, specifiek gebouwd voor de afhandeling van een A380, waren er grotere problemen: de brug was net te kort en kon niet ver genoeg uitrollen om het bovendek te bereiken. Sindsdien heeft Emirates het toestel nooit meer naar Brussel gestuurd.

In maart volgend jaar lijkt er nu een herkansing te komen. Eenmalig zal de maatschappij de dubbeldekker opnieuw inzetten naar Brussel. Dat toestel moet mogelijk de weg plaveien voor een meer duurzamere inzet van het type op de vluchten naar Brussel.