Europees vliegverkeer daalt onder niveau vorig jaar

Volgens Eurocontrol is de daling het gevolg van het einde van de herfstvakantie en de capaciteitsverminderingen die verschillende Europese luchtvaartmaatschappijen voor de winterdienstregeling hadden aangekondigd.

Vooral de lagekostenmaatschappijen verminderden hun vluchtaanbod sterk. Ryanair Group voerde 19 procent minder vluchten uit dan een week eerder, terwijl easyJet een daling van 18 procent noteerde. Bij de tien grootste luchtvaartmaatschappijen samen daalde het aantal vluchten gemiddeld met 8,9 procent.

Het is niet de eerste keer dit jaar dat het Europese vliegverkeer onder het niveau van 2025 zakt. In april lag het aantal vluchten over de volledige maand al 1,1 procent lager dan een jaar eerder, onder meer door de verstoringen van het vliegverkeer naar het Midden-Oosten. In mei volgde een beperkte groei van 0,5 procent. Eind oktober lag het vliegverkeer nog 0,7 procent boven het niveau van vorig jaar.