Houthi-aanvallen tegen Saudi-Arabië leggen de helft van vliegverkeer lam

Vooral de luchthaven van Riyadh werd door de aanvallen deze maand zwaar getroffen. Van de 4.736 geplande vluchten werden er 4.071 geannuleerd, dat is goed voor 86 procent van alle geplande vluchten. Ook in Dammam (42 procent) en Abha (47 procent) vielen veel vluchten weg. Op de regionale luchthaven van Najran, nabij de grens met Jemen, werden alle vluchten geschrapt. De tweede grootste stad van het land, Jeddah, zag zo'n 20 procent van het aantal vluchten (vooral binnenlandse vluchten naar Riyadh) geschrapt en werd door de aanvallen het minst getroffen.

De luchthaven van Riyadh was de afgelopen weken herhaaldelijk het doelwit van raket- en droneaanvallen. Bij een aanval op 10 oktober kwamen dertien mensen om het leven en raakten meer dan 300 anderen gewond. Een dag later werd de luchthaven opnieuw getroffen, met nog een dode en elf gewonden tot gevolg.

Gisteren, na een sluiting van zo'n twee weken, hervatte de luchthaven gedeeltelijk haar activiteiten. Binnenlandse vluchten worden opnieuw afgehandeld in terminal 1, terwijl terminal 2 beperkt wordt gebruikt voor internationale vluchten van Saoedische maatschappijen. De Houthi's claimden echter vandaag opnieuw een aanval op de luchthaven.

De dreiging blijft zeer groot en verschillende internationale luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar Riyadh al tot in november opgeschort. Delta heeft de geplande opening van haar nieuwe verbinding naar de Saoedische hoofdstad uitgesteld tot volgend jaar.