IATA: slechts helft onderzochte vliegtuigongevallen krijgt eindrapport

Volgens Searle is het aandeel van ongeveer 50 procent onaanvaardbaar. Ondanks herhaalde oproepen om de publicatie van onderzoeksrapporten te verbeteren, wordt volgens hem nauwelijks vooruitgang geboekt. Zo ontbreekt nog steeds een definitief rapport over de crash van een Air India B787 in Ahmedabad in juni 2025 waarbij 260 mensen omkwamen. Ook over de crash van een China Eastern B737-800 in 2022, waarbij het toestel zich bijna verticaal de grond inboorde, is nog geen definitief onderzoeksrapport gepubliceerd.

Volgens de internationale ICAO-regels moeten definitieve onderzoeksrapporten zo snel mogelijk worden gepubliceerd, bij voorkeur binnen twaalf maanden. Wanneer een onderzoek langer duurt, moeten de bevoegde autoriteiten jaarlijks een tussentijds verslag publiceren.

Volgens de Flight Safety Foundation beschikken sommige onderzoeksinstanties over onvoldoende personeel en expertise. IATA waarschuwt dat het uitblijven van onderzoeksrapporten en veiligheidsaanbevelingen het moeilijker maakt om lessen te trekken en soortgelijke ongevallen in de toekomst te voorkomen.