Liège Airport wil nieuwe vrachtvluchten naar Brazilië aantrekken

De overeenkomst werd op 27 oktober ondertekend tijdens het Air Cargo Forum in Miami. Beide luchthavens willen samenwerken om nieuwe luchtvaartmaatschappijen en vrachtvervoerders aan te trekken op een route tussen Luik en São Paulo.

De samenwerking richt zich vooral op het vervoer van farmaceutische producten, technologie en e-commerce. Volgens Viracopos verwerkt de luchthaven 45 procent van de Braziliaanse luchtvrachtimport van hoogtechnologische producten. Viracopos investeert daarnaast in extra koelopslag voor farmaceutische goederen.

Liège Airport wil zijn bestaande vrachtverbindingen met Azië benutten om ook goederen via België naar Brazilië en andere Zuid-Amerikaanse bestemmingen te vervoeren.

Vanuit Luik vertrekken er al vluchten richting Zuid-Amerika van onder andere Qatar Cargo en Ethiopian Cargo, beiden vliegen al naar São Paulo. Daarnaast zijn er ook verbindingen tussen Luik en Panama, Ecuador en Colombia.