Nieuwe speeltuigen voor spottersplek naast baan 01

Tekst door Brussels Airport

Vlak aan het spottersplatform 01/19 was er al een mini-landingsbaan en controletoren en een glijbaan. Nu zijn er nog extra speeltuigen toegevoegd zoals schommels, een wip en wipkippen, een klimnet en een uniek, op maat gemaakt speeltuig in de vorm van een vliegtuig, voorzien van een ladder, glijbaan en klimwanden. Hiermee wil Brussels Airport de spottersplaats nog aangenamer maken voor bezoekers en omwonenden als ontspanningsplek. ​

Naast het spottersplatform bevindt zich ook het speelbos ‘t Vliegbos. Een stukje bos van de luchthaven vanwaaruit een wandellus en fietsparcours vertrekt, met picknicktafels, banken en een hondenweide. Ook hier zijn er verschillende speeltuigen voor kinderen, en is het evenwichtsparcours nu vervangen. ​

Deze spottersplaats is met ‘t Vliegbos en de nieuwe speeltoestellen dan ook de ideale bestemming voor een gezinsuitstap, ook voor wie geen vliegtuigspotter is.

Elke dag komen tientallen vliegtuigliefhebbers naar Brussels Airport, aangetrokken door de grote verscheidenheid aan luchtvaartmaatschappijen, de moderne vliegtuigtypes en de vele regeringsvliegtuigen. Brussels Airport heeft daarom sinds 2018 twee spottersplatformen die vliegtuigliefhebbers een mooi uitzicht op de start- en landingsbanen bieden. Naast het spottersplatform in Zaventem is er ook een spottersplatform in Steenokkerzeel met zicht op start-en landingsbaan 25L/07R.