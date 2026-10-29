Nu definitief: Air Montenegro start volgende maand op Brussels Airport

Vanaf 30 november krijgt Brussels Airport er een nieuwe Europese verbinding bij. Air Montenegro zal het hele jaar door drie vluchten per week gaan aanbieden tussen de hoofdstad Podgorica en Brussel. Daarmee krijg Brussel nu voor het eerst een rechtstreekse verbinding met Montenegro die het hele jaar door zal worden aangeboden.

De route maakt deel uit van een programma waarmee de Montenegrijnse overheid vijf internationale verbindingen wil ondersteunen via een Public Service Obligation (PSO). Met dit systeem kunnen overheden luchtvaartmaatschappijen financieel vergoeden voor het uitvoeren van maatschappelijk belangrijke verbindingen die zonder steun onvoldoende rendabel zijn. Montenegro wil hiermee onder meer de bereikbaarheid buiten het toeristische hoogseizoen verbeteren en de verbindingen met belangrijke Europese economische en politieke centra versterken.

De overheid schreef daarvoor een openbare aanbesteding uit voor vijf routes vanuit Podgorica naar Brussel, Parijs, Frankfurt, Zagreb en Bari. Ook andere luchtvaartmaatschappijen konden deelnemen en afzonderlijk op een of meerdere routes intekenen. De voorwaarden omvatten minstens drie retourvluchten per week met een vliegtuig van minimaal 110 zitplaatsen. Air Montenegro bleek uiteindelijk de enige kandidaat en kreeg alle vijf de routes toegewezen. De huidige contracten hebben een looptijd van één jaar.

Voor de verbinding naar Brussel bood Montenegro financieel het meest. De lijn heeft een geschatte waarde van 1,49 miljoen euro exclusief btw, al betekent dat niet dat de luchtvaartmaatschappij dat bedrag volledig op haar rekening zal krijgen. De vergoeding wordt berekend op basis van de werkelijke inkomsten en de toegelaten operationele kosten van elke uitgevoerde retourvlucht. Concreet betekent dit dat Air Montenegro de inkomsten uit ticketverkoop en andere opbrengsten behoudt, terwijl de overheid het verschil kan bijpassen tussen die inkomsten en de operationele kosten, verhoogd met een winstmarge van 5 procent op die kosten. De totale vergoeding blijft daarbij beperkt tot het contractueel voorziene bedrag.

Air Montenegro vliegt met vier Embraer 195's. Op maandag en woensdag zullen de vluchten als ochtendrotatie vanuit Podgorica worden uitgevoerd. Op vrijdag gaat het om een namiddagrotatie.