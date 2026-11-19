Het Air India-toestel stortte op 12 juni 2025 kort na het opstijgen neer tijdens vlucht AI171 van Ahmedabad naar Londen-Gatwick. Daarbij kwamen 260 mensen om het leven, onder wie 241 inzittenden en negentien personen op de grond. Er was slechts één overlevende.

Volgens het voorlopige onderzoeksrapport werden de brandstofschakelaars van beide motoren kort na het opstijgen van de positie RUN naar CUTOFF verplaatst, waardoor de brandstoftoevoer werd onderbroken. Dat is ook te horen op de cockpit voice recorders, waarbij de ene piloot de andere vraagt waarom de schakelaars in de CUTOFF-positie staan. Maar waarom de schakelaars van positie veranderden, blijft na anderhalf jaar nog steeds de grote vraag.

De Indiase advocaat-generaal Tushar Mehta verklaarde dat het onderzoek zich in de laatste fase bevindt en vroeg het Hooggerechtshof om een rechtszaak over een onafhankelijk onderzoek twee tot drie weken uit te stellen. Die zaak werd aangespannen door de vader van de gezagvoerder omdat zijn zoon volgens hem door de Indiase autoriteiten wordt verdacht van de motoren zelf uit te hebben geschakeld.