Volgens de analisten van het financiële onderzoeksbureau Bernstein bedraagt de geschatte impact op de winst vóór belastingen van American Airlines, Delta, United en Southwest samen ongeveer 345 miljoen dollar. De schade zou volgens de berekeningen tussen 270 en 430 miljoen dollar liggen.

Het vliegverkeer werd vrijdag grotendeels stilgelegd nadat een storing in het communicatienetwerk van de Amerikaanse luchtverkeersleiding was vastgesteld. Hierdoor werden gedurende bijna vijf uur vrijwel alle vertrekkende vluchten in de Verenigde Staten aan de grond gehouden.

Hoewel de beperkingen vrijdagavond werden opgeheven, bleven de gevolgen het hele weekend voelbaar. Volgens gegevens van FlightAware waren maandagochtend al meer dan 18.500 vluchten binnen, van of naar de Verenigde Staten geannuleerd.

Vooral American Airlines en JetBlue hadden moeite om hun normale dienstregeling te hervatten. Zondag schrapten beide maatschappijen respectievelijk 22 en 28 procent van hun geplande vluchten. Bij Delta, United en Southwest bleef het aantal annuleringen beperkt tot maximaal 5 procent.