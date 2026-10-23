Stormweer kan vandaag vertragingen veroorzaken in West-Europa

Storm Austen bevindt zich momenteel nabij de Kanaaleilanden en trekt in noordoostelijke richting. Daarbij worden windstoten van 40 tot 50 knopen (74 tot 93 km/u) verwacht. Vooral luchthavens in Londen, Parijs, Amsterdam, Brussel en Frankfurt kunnen hinder ondervinden.

Op Brussels Airport wordt het aankomende vliegverkeer gereguleerd, met voorlopige matige vertragingen tot gevolg. Ook op Londen Heathrow en Parijs Orly gelden al beperkingen voor aankomende vluchten. Daar worden matige tot aanzienlijke vertragingen verwacht, en net zoals bij ons vooral in de namiddag.

Naast de sterke wind brengt de storm regen en plaatselijk onweersbuien met zich mee. In de loop van vrijdagnamiddag verschuift het zwaartepunt van de windhinder naar de Benelux en het westen van Duitsland.

Op Brussels Airport zal vandaag maar één landingsbaan beschikbaar zijn (baan 19). Die is naar het zuiden gericht waardoor de vliegtuigen zoveel mogelijk met de wind in de neus kunnen opstijgen of landen.