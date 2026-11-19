De nieuwe route wordt driemaal per week uitgevoerd met een A321LR, die plaats biedt aan 171 passagiers. De verbinding blijft volgens het huidige schema ook tijdens het winterseizoen 2027-2028 bestaan.

Washington wordt de derde Amerikaanse bestemming die TAP rechtstreeks vanuit Porto bedient, naast New York en Boston. De maatschappij versterkt daarmee haar langeafstandsaanbod vanuit de Portugese luchthaven, die naast de hub in Lissabon een steeds belangrijkere rol speelt in het trans-Atlantische netwerk van de maatschappij.