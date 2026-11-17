In de winter van 24-25 boden alle luchtvaartmaatschappijen samen nog 10,34 miljoen zitplaatsen aan tussen het Chinese vasteland en Japan. Deze winter zijn dat er minder dan zes miljoen, een daling van zo'n 42 procent. Het aantal rechtstreeks verbonden stedenparen liep terug van 112 naar 42.

Vooral de internationale luchthaven van Osaka wordt zwaar getroffen. De capaciteit op verbindingen met China daalde er met 55 procent. Ook het aantal Japanse luchthavens met rechtstreekse vluchten naar China daalde van twintig vorige winter naar zeven nu.

De terugval volgt op diplomatieke spanningen rond Taiwan, waarbij het officiële standpunt van Japan is dat een maritieme blokkade van Taiwan een militaire reactie zou kunnen uitlokken van Japan. China riep zijn inwoners daarom op om reizen naar Japan te vermijden.

Luchtvaartmaatschappijen verschuiven ondertussen capaciteit naar Zuid-Korea. De drie grootste Chinese maatschappijen bieden deze winter 46 procent meer zitplaatsen aan tussen China en Zuid-Korea dan twee winters geleden.