Winter 2026-2027 op Brussels Airport

Er is getracht dit overzicht zo compleet mogelijk te maken maar toch kunnen er zeker nog frequentieveranderingen en/of andere nieuwigheden ontbreken in dit overzicht. De redactie kan altijd gecontacteerd worden voor aanpassingen.

Nieuwe airlines of nieuwe routes

Home carrier Brussels Airlines lanceert deze winter voor het eerst eigen vluchten naar Kittilä (Fins Lapland, drie keer per week), Kemi (Noord-Finland, twee keer per week) en Evenes (Noord-Noorwegen, één keer per week). In het verleden bood de luchtvaartmaatschappij in samenwerking met touroperator Nordic al verschillende bestemmingen in het hoge noorden aan, maar nu kunnen reizigers ook losse vliegtuigtickets kopen op deze drie routes. De routes naar Finland starten allebei in december, die naar Evenes pas in februari. De route naar Kilimanjaro die deze zomer werd gelanceerd wordt tot en met februari behouden aan één tot twee vluchten per week.

Ook Finnair vliegt vanaf begin december tussen Brussel en Kittilä en dat tweemaal per week.

EasyJet start met een tweewekelijkse verbinding tussen Brussel en Nantes. Het wordt de enige maatschappij die op deze route actief is.

Transavia zal deze winter zowel Porto als Reykavik (Keflavik) allebei drie keer per week aanbieden.

Nieuwkomer Fly2Galicia start begin december een tweewekelijkse verbinding op tussen Brussel en Santiago de Compostela.

Smartwings, dat normaal deze maand tussen Praag en Brussel ging beginnen, heeft de lancering van de route uitgesteld naar begin maart. Vanaf dan gaat de maatschappij wel twaalf frequenties per week aanbieden tussen beide steden.

Flynas is begin deze maand begonnen met vluchten tussen Brussel en Medina en zet die route deze winter ook verder. Die wordt twee keer per week uitgevoerd.

De route naar Larnaca die deze zomer werd gelanceerd door Aegean zal in de winter worden voortgezet.

Extra frequenties

Etihad zal het aantal vluchten tussen Brussel en Abu Dhabi vanaf half december opschroeven van zeven naar elf vluchten per week. Initieel werden de extra frequenties uitgevoerd door de A321XLR, maar vanaf half december tot en met eind januari vervangt de B787-9 de kleinere Airbus al om extra capaciteit aan te bieden.

Minder frequenties of geschrapte routes

Ryanair zet al haar routes vanaf Brussels Airport deze winter stop met uitzondering van die naar Dublin.

Het Noorse Wideroe zet de route tussen Bergen en Brussel volledig stop. De route zou ook volgende zomer niet meer terugkeren. Het was de enige route van de maatschappij naar Brussel.

Zowel Air China als Hainan Airlines verminderen deze winter op bepaalde routes en naargelang de periode hun aanbod naar Brussel. Het gaat dan om routes naar Peking en Shenzhen. Vooral in november werden er door Hainan Airlines flinke reducties ingevoerd.

Rwandair zal vanaf begin november enkele weken lang maar vier in plaats van vijf vluchten aanbieden tussen Kigali en Brussel (in combinatie met Parijs CDG).

Delta zet de route tussen Brussel en Atlanta vanaf begin januari tot en met begin maart volledig stop. Nadien keert de route terug.

Equipment changes

Tijdens de eindejaarsperiode zal Delta de grotere B767-400 inzetten in plaats van de B767-300 op de vluchten naar Atlanta.

Vanaf begin januari tot en met begin maart zal United tussen Brussel en Washington Dulles een B777-200 in plaats van een B777-300 inzetten.