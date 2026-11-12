Wizz Air landt opnieuw op Brussels Airport

Vanaf 4 februari vliegt Wizz Air opnieuw naar Brussel. De maatschappij verhuist haar Boedapest-route van Charleroi naar Brussel. In totaal zal de maatschappij zo negen vluchten per week aanbieden tussen beide steden.

Wizz Air gaat het hele jaar door dagelijks tussen Brussel en Boedapest vliegen, met op donderdag en vrijdag een tweede vlucht. Op Brussels Airport komt Wizz Air daarmee opnieuw in rechtstreekse concurrentie met Brussels Airlines, die momenteel als enige op de route actief is. De maatschappij benadrukt bij de aankondiging de kortere reistijd naar het Brusselse stadscentrum en de Europese instellingen.

Het is al de derde keer dat Wizz Air naar Brussels Airport komt. In september 2019 kondigde Wizz Air al eens een dagelijkse verbinding naar Boedapest aan. Die ging in juni 2020 ondanks de coronacrisis van start, maar werd nog diezelfde maand stopgezet.

Op 17 juni 2024 keerde Wizz Air terug op deze route met aanvankelijk vijf vluchten per week, bovenop het aanbod vanuit Charleroi. Die terugkeer viel vrijwel samen met de start van het Hongaarse voorzitterschap van de Raad van de EU. Tijdens het winterseizoen werd de frequentie verhoogd naar een dagelijkse vlucht, maar in januari 2025 verdween de verbinding opnieuw.