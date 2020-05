Delta keert niet meer terug naar Brussel voor augustus

Delta herstart pas ten vroegste in augustus haar vluchten vanuit de VS naar Brussel. De maatschappij vliegt normaal van Atlanta en New York JFK naar Brussel. In de laatste update van de dienstregeling van Delta naar Europa wordt de herstart van veel dienstregelingen uitgesteld.

Pas ten vroegste op 1 augustus lanceert Delta terug haar dagelijkse lijndienst tussen Atlanta en Brussel. Ook de dagelijkse Delta-vlucht vanuit New York JFK start pas ten vroegste op 1 augustus op.

De maatschappij heeft haar dienstregeling geüpdatet en daarbij is de herstart van verschillende Europese lijnen uitgesteld. In juli zal Delta nu enkel nog maar Amsterdam, Athene, Frankfurt, Londen Heathrow, Lissabon en Parijs CDG vliegen. De rest van de routes wordt uitgesteld naar augustus en september of zelfs geannuleerd voor de rest van het seizoen.