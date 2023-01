Delta A330 landt net voor landingsbaan in Amsterdam

Een A330 van Delta is vanmorgen in Amsterdam iets te vroeg neergekomen bij de landing. Daarbij raakten de wielen de grasvlakte voor de landingsbaan. Een onderzoek moet uitwijzen wat er is misgelopen.

Vlucht DL134 van Detroit naar Amsterdam is vanmorgen om iets voor 8 uur geland op de luchthaven van Schiphol. Door de stevige zuidwestenwind was baan 22 in gebruik voor aankomsten, de kortste landingsbaan op Schiphol. Het toestel kwam tijdens de landing iets te vroeg neer waarbij de wielen het gras net voor de landingsbaan raakten. De landing verliep verder normaal.

Baan 22 heeft een lengte van 2.020 meter. Het toestel had niet de hele lengte nodig om tot stilstand te komen, en verliet de baan al via de voorlaatste taxiweg aan de rechterkant (G4). De Nederlandse Onderzoeksraad is een onderzoek gestart.