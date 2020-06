Vanavond start Air Canada terug lijndienst naar Brussel op

De voorbije weken was Air Canada regelmatig te zien op Brussels Airport voor vrachtvluchten, maar vanavond hervat ze haar passagiersvluchten terug naar België. Canada heeft nog wel strenge inreisbeperkingen in voege dus het aantal passagiers dat aan boord mag is beperkt.

Vanavond vertrekt er terug een passagiersvlucht (AC832) van Air Canada naar Brussel. De maatschappij gaat opnieuw van start op haar route tussen Montréal en Brussel. Er komen initieel 4 vluchten per week die gepland zijn met de B787-9.

Er gelden voor Canada wel nog steeds strenge inreisbeperkingen. Een verplichte quarantaine van 14 dagen wordt nog steeds opgelegd en enkel Canadezen, familieleden en mensen met essentiële reismotieven mogen het land binnen.

Op 25 juni start Air Canada met de nieuwe verbinding tussen Toronto en Brussel. Die vluchten zullen initieel 5 keer per week worden uitgevoerd.