Air Canada zal de seizoensroute tussen Toronto en Brussel volgend jaar al in mei starten. Dit jaar was dat nog in augustus.

De seizoenroute van Air Canada tussen Toronto en Brussel start volgende zomer op 1 mei. Dat is 3 maanden vroeger dan deze zomer toen Air Canada de nieuwe route vanaf augustus lanceerde. Het aantal vluchten per week blijft met 5 wel hetzelfde als deze zomer.