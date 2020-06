Lufthansa Group herstelt tegen september 90 procent van korte- en middellangeafstandsnetwerk

De Lufthansa Group zal tegen september terug naar 90 procent van al haar korte- en middellangeafstandsbestemmingen vliegen. Voor het langeafstandsnetwerk gaat het om 70 procent van het oorspronkelijk aantal bestemmingen.

Voor Lufthansa zelf gaat het komende herfst over 100 vluchten per week naar Noord-Amerika, 90 naar Azië, 20 naar het Midden-Oosten en 25 naar Afrika. Voor het Europese netwerk gaat het om 1.800 vluchten per week.

Vanaf juli vliegt Austrian Airlines opnieuw naar Bangkok, Chicago, Newark en Washington. SWISS verwacht komende herfst naar 85 procent van het originele netwerk te vliegen, maar met dan een derde van de capaciteit.

Eurowings gaat in juli terug aan 30 tot 40 procent van haar normale capaciteit vliegen. Die capaciteit zal uiteraard vooral gaan naar populaire Europese bestemmingen deze zomer zoals Portugal en Griekenland.