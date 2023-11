Europa wil dat Lufthansa vluchten naar Noord-Amerika terugschroeft bij overname ITA Airways

De overname van ITA Airways door Lufthansa moet nog enkele zware obstakels overwinnen. Volgens de Italiaanse krant Il Sole 24 Oro vraagt Brussel dat Lufthansa haar aanbod vanuit Frankfurt en München richting Noord-Amerika en Azië terugschroeft in ruil voor de 41 procent die de Duitsers initieel in ITA Airways willen nemen. Noord-Amerika is voor de Duitsers nochtans veruit de belangrijkste markt.

De gesprekken over een eventuele overname van ITA Airways door Lufthansa lopen stroef en de Duitsers stoten op verschillende obstakels in Brussel. Volgens Il Sole 24 Oro vraagt Europa niet enkel om slots op belangrijke luchthavens op te geven, maar ook om vluchten vanuit Frankfurt en München richting hoofdzakelijk Noord-Amerika maar ook Azië te verminderen. De Noord-Amerikaanse markt is voor Lufthansa in Duitsland nochtans veruit de belangrijkste, zeker nu het vliegverkeer richting Azië en met name naar China nog ver onder de pre-coronacapaciteit ligt. De eerste gesprekken lopen daarom ook stroef en een eventuele overname zal allicht met enkele maanden vertraagd worden.

Lufthansa wil met een kapitaalsverhoging van 325 miljoen euro een belang van 41 procent nemen in ITA Airways om deze nadien wellicht op te trekken naar 100 procent. De luchtvaartgroep wil enkel maatschappijen in haar portfolio waar ze voor de volle 100 procent eigenaar van kan worden.

De Europese commissaris voor Mededinging, Didier Reynders, wil volgens de Italiaanse krant strengere eisen stellen bij fusies en overnames tussen bedrijven. Enkel het vrijgeven van slots, zoals op de luchthaven van Linate waar ITA Airways 60 procent van alle slots in handen heeft, is niet langer voldoende. De Lufthansa Group is in Belgie, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland al een machtige luchtvaartgroep en dus kijkt de commissie naar het reduceren van de capaciteit op de trans-Atlantische markt.

De hele procedure zou nog zeker tot de zomer van 2024 kunnen duren, met een effectieve overname tegen eind 2024. Ondertussen blijft ITA Airways, dat vorig jaar een nettoverlies van bijna een half miljard euro noteerde, verder uitbreiden. Er komen fabrieksnieuwe vliegtuigen bij en ook het langeafstandsnetwerk wordt gestaag uitgebreid. De maatschappij opereert momenteel met een vloot van net geen 80 vliegtuigen en verwacht nog voor het einde van 2024 een vijftigtal gloednieuwe vliegtuigen in de vloot op te nemen. Het gaat om toestellen zoals de A220, A320neo’s en A330-900’s.