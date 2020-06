Grootste aandeelhouder Lufthansa gaat voor reddingsdeal stemmen

Aan de vooravond van de belangrijke stemming morgen bij Lufthansa over het reddingspakket van 9 miljard euro, lijkt er vooruitgang geboekt te zijn. De grootste enkele aandeelhouder Heinz Hermann Thiele zegt nu morgen voor het reddingspakket te stemmen.

Heinz Hermann Thiele zorgde vorige week voor zenuwachtigheid bij Lufthansa. Nadat de maatschappij na wekenlang onderhandelen tot een akkoord kwam met de Duitse overheid over een reddingsdeal, zei Thiele in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung dat het niet zeker is dat hij voor de deal zou stemmen.

Thiele bezit 15,5 procent van Lufthansa en heeft dus een belangrijke stem. Om zijn nee-stem te omzeilen zou er een tweederdemeerderheid nodig zijn geweest die voor stemde. Vandaag zegt Thiele echter in dezelfde krant dat hij morgen voor het reddingspakket zal stemmen.

Daardoor lijkt het pad geëffend voor een reddingsdeal van Lufthansa waarbij Duitsland 20 procent van het bedrijf in handen krijgt en in totaal met 9 miljard euro aan steun over de brug komt.