British Airways stuurt vandaag een eerste B747 op pensioen

Sinds de aankondiging vorige maand dat British Airways al haar resterende 31 B747-400’s door de coronacrisis uit de vloot gaat halen, verlaat vandaag daadwerkelijk het eerste toestel de maatschappij.

Het gaat vandaag om de G-CIVD, een B747-400 geschilderd in een oneworld-kleurenschema. Het toestel vervoegde de vloot in december 1994 en maakte in april van dit jaar een laatste vlucht. Het ging toen om een repatri√ęringsvlucht vanuit Lagos, Nigeria.

Het toestel heeft 115.276 vlieguren op de teller en vertrekt vandaag om 10:00 Belgische tijd vanaf Londen Heathrow naar vermoedelijk Castellon Airport in Spanje.