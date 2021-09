British Airways presenteert Better World-vliegtuig

British Airways heeft een A320neo onthult die in een speciaal kleurenschema is geschilderd. De maatschappij lanceert het Better World-programma, een programma dat de maatschappij ecologisch duurzamer moet maken.

De Airbus 320neo is een gloednieuw vliegtuig voor British Airways dat door Airbus is geschilderd in een speciaal kleurenschema naar aanleiding van de lancering van het Better World-programma. Vanaf nu zullen passagiers bovenop het afkopen van hun CO2-uitstoot ook ervoor kunnen kiezen om ‘duurzame’ brandstof te kopen om zo hun ecologische voetafdruk verder te verkleinen.

Tijdens de klimaatconferentie in Glasgow later dit jaar zal de maatschappij ook alle vluchten tussen Londen, Glasgow en Edinburgh uitvoeren met deels duurzame brandstof in samenwerking met BP.