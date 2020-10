Lufthansa beëindigt opleiding van toekomstige piloten

Meer dan drie vierde van de studenten bij Lufthansa Flight Academy moet hun pilootopleiding noodgedwongen stopzetten als gevolg van de coronacrisis. Het bedrijf ziet in de nabije toekomst geen plaats voor hen in de cockpit van een luchtvaartmaatschappij van de Lufthansa Group.

Bij de uitbraak van het coronavirus besliste Lufthansa Flight Academy, onderdeel van European Flight Academy, vrijwel meteen de actieve opleidingen te staken en de student-piloten naar huis te sturen. Later werd beslist alle training tot het einde van het jaar op te schorten. Nu wordt dus duidelijk dat het voor een groot deel van de studenten einde verhaal is.

Eind september kondigde Lufthansa aan de vloot te moeten verkleinen met 150 toestellen en dat 1.100 pilotenjobs moeten verdwijnen. Het bedrijf probeert dit te realiseren door vroegtijdige pensionering en deeltijds werken. Nu worden de bezuinigingsmaatregelen dus ook verdergezet in het pilootopleidingsgedeelte van de groep. Ongeveer 500 studenten kunnen hun opleiding niet verderzetten. Het betreft voornamelijk studenten die in de theoriefase of vroege praktijkopleiding zitten.

Foto: European Flight Academy

De beslissing om de pilootopleiding te staken, staat in schril contrast met de situatie van 2 jaar geleden. Toen was de European Flight Academy wanhopig op zoek naar mensen die een pilootopleiding bij hen wilden starten. Er werd zelfs een korting van 20.000 euro aangeboden om kandidaten te lokken.

Het is weinig verrassend dat toekomstige piloten ook slachtoffer zijn van de coronapandemie. De huidige crisis heeft de groei van de luchtvaartsector en verwachte toenemende pilotenjobs tenietgedaan. Studenten die aan een opleiding gebonden aan een luchtvaartmaatschappij bezig waren, hebben de afgelopen maanden te horen gekregen dat ze geen kans meer maken op een contract bij de luchtvaartmaatschappij of hun volledige opleiding wordt gestopt. Vele pilootstudenten moeten hun toekomstperspectieven bijstellen en een oplossing zoeken om hun torenhoge lening af te lossen.