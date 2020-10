TUI fly introduceert zomerprogramma 2021

Vanaf vandaag kunnen vluchten worden geboekt bij TUI fly voor het zomerseizoen van 2021. Het aanbod blijft hetzelfde als het oorspronkelijke aanbod van afgelopen zomer, met de uitzondering van zes nieuwe routes vanuit Lille/Rijsel.

“Onnodig te zeggen dat 2020 voor de gehele luchtvaartsector een extreem moeilijk jaar is geweest. TUI fly wil echter vooruit kijken en lanceert vandaag haar aanbod voor zomer 2021. Dat ziet er nagenoeg hetzelfde uit als het oorspronkelijk aanbod van zomer 2020, waarin ook de niet-Schengen landen en zelfs de Caraïbische bestemmingen zijn opgenomen,” luidt het bij TUI.

“In totaal worden er 89 bestemmingen en 150 routes aangeboden en wordt er gevlogen vanuit alle luchthavens: Brussel, Oostende, Antwerpen, Charleroi, Luik en Rijsel. Uit Rijsel breidt TUI fly het aanbod zelfs uit met 6 nieuwe bestemmingen: Athene, Corfu en Kos in Griekenland, Tlemcen en Bejaïa in Algerije en Faro in Portugal,” aldus TUI.