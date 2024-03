TUI fly zet vluchten vanuit Brussel naar Cuba stop

TUI fly gaat stoppen met vliegen tussen Brussel en Varadero in Cuba. In mei vertrekt de laatste vlucht maar ook volgende winter zou de bestemming niet terugkeren in het aanbod.

Met de start van het zomerseizoen eind deze maand reduceerde TUI fly de frequentie op de route Brussel-Varadero al van twee vluchten naar één vlucht per week, maar vanaf mei zal de maatschappij helemaal niet meer naar Cuba vliegen.

Oorspronkelijk zou TUI fly gedurende het zomerseizoen één keer per week vliegen tussen Brussel en Varadero in combinatie met Cancun in Mexico, maar na 12 mei wordt de route stopgezet. Varadero werd het ganse jaar door aangeboden, maar wordt deze zomer dus geschrapt en zou ook volgende winter niet meer in het aanbod terugkeren.