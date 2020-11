DGLV legt opnieuw beperkingen op voor lichte luchtvaart

Het Directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV) kondigt een beperking van de luchtvaartactiviteiten aan in het kader van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. De beperkingen gaan vanaf 02 november 2020 in werking. In maart van dit jaar gold er een volledig verbod op alle niet-essentiële vluchten boven België. Nu blijven niet-essentiële vluchten toegelaten maar mits restricties.

Het nieuwe protocol betreft ‘alle georganiseerde activiteiten, zij het verhuur van luchtvaartuigen al of niet in een club, opleiding, activiteiten op een vliegplein, paradrop activiteiten, commerciële operaties zoals ballonvaren, doopvluchten, … ‘

Vluchten kunnen voortaan enkel solo, met gezinsleden of met éénzelfde duurzaam onderhouden nauw contact (zoals bepaald bij MB van 01/11/2020) plaatsvinden.

Voor opleidingsactiviteiten in een ATO/DTO/PART 147 en examenvluchten verwijst het DGLV door naar de EASA gids “Advice and Best Practises for Health Safety during Training and Examination in relation to the SARS-CoV-2 pandemic”. De vraag of opleidingsvluchten en examenvluchten kunnen blijven doorgaan, wordt op die manier onduidelijk beantwoord.

De maatregelen blijven van kracht tot nader orde.