Delta lanceert vluchten naar Rome zonder quarantaine bij aankomst

Delta start vluchten vanuit Atlanta naar Rome waarbij passagiers niet in quarantaine zullen moeten bij aankomst in Italië. Het gaat om COVID-19-vrije vluchten. Reizigers op retourvluchten zullen daardoor wel 4 keer moeten getest worden tijdens en voor hun reis.

Binnenkort zullen passagiers met Delta kunnen reizen tussen Rome en Atlanta zonder in Italië in quarantaine te moeten. Italië gaat daar binnenkort een decreet voor goedkeuren. Passagiers zullen wel meerdere malen getest moeten worden.

Passagiers zullen tot 72 uur voor vertrek een PCR-test moeten ondergaan, nadien zal er nog een sneltest worden uitgevoerd voor het instappen in Atlanta. Bij aankomst in Rome wordt er opnieuw een sneltest uitgevoerd. Voor passagiers die nadien terug naar de VS reizen, wordt er ook nog een een sneltest uitgevoerd voor vertrek in Rome.

Het wordt dus geen reis zonder obstakels, maar daardoor zal quarantaine in Italië wel vermeden kunnen worden. Italië is momenteel één van de weinige Europese landen die ook een sneltest aanvaardt in plaats van de klassieke PCR-test.