Lufthansa Group rekent voor dit jaar op 40 tot 60 procent van vliegverkeer van 2019

De Lufthansa Group verwacht dit jaar uit te komen op 40 tot 60 procent van het vliegverkeer van het jaar 2019. Dat heeft CEO Spohr gisteren gezegd in een interviewgesprek van Eurocontrol.

Op basis van verschillende scenario’s denkt de Lufthansa Group om voor het ganse jaar 2021 uit te komen op 40 tot 60 procent van het vliegverkeer van het jaar 2019. CEO Spohr verwacht deze zomer een sterk herstel dankzij de verschillende vaccinatieprogramma’s en testmogelijkheden in Europa. Die zouden de strenge restricties die er nu gelden, moeten doen verdwijnen.

Lufthansa verwacht ook niet de volledige 9 miljard euro steun die de Duitse overheid ter beschikking stelt, te moeten opgebruiken. Momenteel heeft het bedrijf ongeveer een derde van dat bedrag opgenomen. Dankzij besparingsprogramma’s heeft Lufthansa het verlies momenteel gereduceerd tot een theoretisch bedrag van 500.000 euro per uur.

Over Brussels Airlines kon Spohr nog kwijt dat van alle langeafstandsvluchten over de verschillende hubs er het minst gesnoeid is in die van Brussels Airlines. De Afrika-vluchten doen het opvallend goed ten opzichte van de andere langeafstandsvluchten van de groep.

Het volledige gesprek kan je hier bekijken.