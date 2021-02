OO-TMY in panne op luchthaven Alicante

Op de luchthaven van Alicante staat sinds deze namiddag een B737 MAX van TUI fly in panne. Een andere B737 wordt nu overgevlogen met een vervangonderdeel.

Op de luchthaven van Alicante staat een B737 MAX van TUI fly met registratie OO-TMY in panne. Vandaag was het de eerste commerciële vlucht van het toestel sinds maart 2019 voor een driehoeksvlucht vanaf Brussels Airport naar Malaga en Alicante. Een onderdeel van het toestel is kapot en moet vervangen worden.

TUI fly heeft een lege B737-800 (OO-TUV) naar Alicante gestuurd met een vervangstuk. Het toestel zal daar zo dadelijk landen en zal wellicht de gestrande reizigers meenemen richting Brussel.