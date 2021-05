Donkere wolken boven Air Antwerp

Mogelijk eindigt deze maand het verhaal van regionale luchtvaartmaatschappij Air Antwerp. De maatschappij zou volgens verschillende anonieme bronnen de activiteiten nog deze maand stopzetten. De enige Fokker 50 in de vloot zou vrijdag worden overgevlogen naar de eigenaar in Zweden.

De toekomst van Air Antwerp op de luchthaven van Antwerpen is hoogst onzeker. Volgens verschillende bronnen zou de maatschappij indien er geen nieuwe investeerder wordt gevonden nog deze maand de activiteiten stopzetten. De Fokker 50 van de maatschappij, die in eigendom is van het Zweedse Amapola Flyg, zal wellicht vrijdag nog worden overgevlogen naar Zweden.

Air Antwerp werd in 2019 opgericht door het Ierse CityJet en KLM. CityJet nam daarbij 75 procent van de aandelen en KLM 25 procent. Door de coronacrisis kwam CityJet echter in de financiële problemen en moest ze vorige zomer een herstructureringsplan opstellen en uitvoeren. Voor Air Antwerp bleek er geen geld noch interesse meer en uit de financiële verslagen blijkt dat KLM als enige aandeelhouder van Air Antwerp overbleef.