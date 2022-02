Aeroflot-vlucht richting Brussel teruggekeerd naar Moskou

Aeroflot annuleert voorlopig haar vluchten vanuit Moskou SVO naar Brussel. De zondagnamiddagvlucht was al opgestegen in Moskou, maar is ter hoogte van Helsinki teruggedraaid door het nakende luchtruimverbod dat er aankomt.

Vlucht SU2628 was deze namiddag in Moskou opgestegen richting Brussel, maar draaide ter hoogte van Helsinki terug naar Moskou. Het nakende vliegverbod voor Russische vliegtuigen zou er om 18:00 aankomen, en dat zou hebben betekend dat het vliegtuig en bemanning niet meer naar Rusland had kunnen terugkeren zonder een gigantische omweg te maken.

De vluchten vanuit Brussel richting Moskou gaan dan ook voorlopig niet meer door.