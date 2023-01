Skywings wordt partner van European Flight Academy van de Lufthansa Group

European Flight Academy, de vliegschool van de Lufthansa Group, en Skywings Flight Training zijn dit jaar een officieel partnerschap aangegaan om te beantwoorden aan de vraag naar piloten binnen de luchtvaartmaatschappijen van de Lufthansa Group.

De Lufthansa Group beheert al sinds halverwege de jaren 1950 haar eigen vliegscholen. In 2017 werden de vliegscholen van de Lufthansa Group samengevoegd onder het merk European Flight Academy (EFA). Vandaag de dag leidt de academie piloten in spe op, zowel voor de maatschappijen van de Lufthansa Group als daarbuiten, met behulp van een vloot van moderne vliegtuigen in Duitsland en Zwitserland.

Aangezien de Lufthansa Group ook buiten deze landen aanwezig is, heeft EFA besloten om partners te zoeken in deze lokale markten. Skywings Flight Training, een Belgische vliegschool die uitsluitend opleidingen verzorgt voor toekomstige lijnpiloten, is nu de eerste EFA-partnerschool, en dit na een uitgebreide audit. Als partner helpt Skywings om te beantwoorden aan de vraag naar piloten binnen de maatschappijen van de Lufthansa Group.

Skywings-studenten krijgen kort voor hun afstuderen toegang tot een intern job-platform dat enkel toegankelijk is voor EFA-studenten en studenten van EFA-partnerscholen.

De Lufthansa Group is een luchtvaartbedrijf dat wereldwijd actief is. Het speelt een toonaangevende rol op de Europese thuismarkt en beschikt over een wereldwijd verbonden netwerk van bestemmingen. De groep bestaat uit Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Eurowings Discover, Lufthansa CityLine, Lufthansa Cargo en Air Dolomiti. Daarnaast biedt de groep verschillende luchtvaartdiensten op het gebied van logistiek, catering, opleidingen enzovoort.

Momenteel staat Brussels Airlines op de eerste plaats als werkgever voor afgestudeerde Skywings-piloten (46% van de afgestudeerde Skywings-studenten is actief als piloot bij Brussels Airlines).