Dinsdag wordt laatste B747 geleverd

Dinsdag 31 januari wordt de allerlaatste nieuwe B747 vanuit de fabriek geleverd. Atlas Air wordt de laatste maatschappij die een fabrieksnieuwe B747 in ontvangst mag nemen.

In een speciale ceremonie die zal worden gelivestreamd zal Boeing volgende dinsdag voor het laatst een nieuwe B747 aan een maatschappij overdragen. Het toestel, een B747-8F, zal worden afgeleverd aan Atlas Air.

In januari 1970 werd de eerste B747 bij Pan Am in dienst genomen. Na bijna exact 53 jaar wordt nu voor het laatst een B747 overgeleverd aan een maatschappij.