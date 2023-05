Brussels Airport en Skeyes testen in 2024 landingen met grotere daalhoek

Volgend jaar moeten er verschillende testvluchten plaatsvinden op Brussels Airport in samenwerking met Skeyes waarbij er wordt geland aan een grotere daalhoek. Dat zou positieve impact moeten hebben op de geluidsafdruk en in mindere mate ook op het brandstofverbruik. Brussels Airlines, DHL en TUI fly zullen meedoen aan de demonstratievluchten.

De nieuwe landingsprocedure is onderdeel van het HERON-project dat geleid wordt door Airbus en staat voor ‘Highly Efficient gReen OperatioNs’ en dat het brandstofverbruik efficiënter moet maken. Brussel wordt één van de 5 luchthavens in Europa waar de nieuwe landingsprocedure zal worden getest.

Concreet zullen er procedures worden ontwikkeld voor 2 landingsbanen in Brussel waarbij de daalhoek vergroot wordt (Increased Second Glide Slopes). Nu is dat nog standaard 3 graden, maar het project zal een dalingshoek van 3,2 tot 3,5 graden mogelijk maken. Daardoor wordt de start van de finale daalvlucht verkort en zullen toestellen ook hoger blijven vliegen. Door de daalhoek te vergroten zal er ook minder vermogen van de motoren worden gevraagd, wat een positieve impact heeft op de geluidsafdruk.