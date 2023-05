Hainan Airlines vanaf juni opnieuw tussen Brussel en Shenzhen

Vanaf 21 juni voegt Hainan Airlines een tweede bestemming toe aan haar netwerk vanuit Brussel. Er zal opnieuw worden gevlogen naar Shenzhen en dat twee keer per week.

Naast de dagelijkste vlucht van Hainan Airlines van Brussel naar Peking zal de maatschappij vanaf 21 juni ook twee keer per week gaan vliegen tussen Brussel en Shenzhen. Het gaat om vluchten op woensdag en zondag.

Het is niet de eerste keer dat Hainan beide steden verbindt. In maart 2018 werd de route al voor een eerste keer gelanceerd. Die verbinding bleef overeind tot februari 2020, toen de corona-uitbraak in China al volop woedde. Nu wordt de route herstart.