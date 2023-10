City Airlines volgende zomer van start

City Airlines, een nieuwe dochter van Lufthansa, gaat volgende zomer van start. Met als basis Frankfurt en München zal de maatschappij goedkoper feeder-vluchten kunnen uitvoeren naar de hub’s van Lufthansa. Voor de vlootplannen op middellange termijn wordt er gekeken naar Embraer of A220’s.

City Airlines gaat vanaf de zomer van 2024 van start met vluchten naar de Lufthansa hub’s in Frankfurt en München. De maatschappij zal naast het reeds bestaande Lufthansa Cityline opereren. Initieel zal er worden gevlogen met A319’s maar voor de toekomstige groei wordt er gekeken naar nieuwe Embraer’s of A220’s. De Lufthansa Group evalueert ook nog een mogelijke bestelling voor A320-series of B737 MAX’en voor deze en/of andere maatschappijen in de groep.

De vliegtuigen worden voorzien van de Lufthansa-huisstijl en ook het interieur van de toestellen zal een Lufthansa-product worden. Met de nieuwe maatschappij wil Lufthansa vooral besparen op personeelskosten door de loons-en arbeidsvoorwaarden naar beneden te halen en dus de personeelskosten goedkoper te maken.