Eindhoven Airport bant vanaf 2030 A320ceo’s en B737NG’s

Vanaf 2030 zijn de klassieke A320’s en de B737NG’s niet meer welkom op de luchthaven van Eindhoven. De luchthaven wil vanaf dan enkel nog maar vliegtuigen over de vloer krijgen van de nieuwste generatie zoals de A320neo en de B737 MAX.

De luchthaven van Eindhoven maakte vandaag haar plannen bekend om ‘versneld te verduurzamen’ tegen 2030. Zo zullen privévluchten vanaf 2026 niet meer welkom zijn en zal vanaf 2028 worden gewerkt met jaarlijkse limieten op basis van geluidsniveau’s. Zo zullen er in 2026 en 2027 nog maximaal 40.500 vluchten per jaar zijn toegelaten, maar wordt nadien gekeken naar de geluidsnormen om te bepalen hoeveel vluchten per jaar de luchthaven nog wil laten plaatsvinden.

Vanaf 2030 zullen ook enkel nog maar vliegtuigen van de nieuwste generatie worden toegelaten. Dat willen zeggen dat de A320ceo’s en toestellen zoals bijvoorbeeld de B737-800 niet meer welkom zullen zijn. Transavia, één van de grootste klanten van de luchthaven, vliegt momenteel nog met de ‘oude’ B737NG’s, maar krijgt de komende jaren wel A320neo’s geleverd.

Verder wil de luchthaven ook dat maatschappijen maar zullen vliegen op SAF. SAF is een zogenaamde duurzame brandstof waardoor CO2-uitstoot per vlucht naar beneden gaat.