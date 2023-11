Impact mogelijke eruptie in IJsland voor Europees vliegverkeer wellicht beperkt

Een mogelijke eruptie in het zuidwesten van IJsland heeft wellicht weinig gevolgen voor het Europese vliegverkeer. Een onderzeese uitbarsting, die explosiever zou zijn dan op land, is volgens de laatste data en inschattingen minder waarschijnlijk. Een uitbarsting kan naargelang de wind wel impact hebben op het verkeer van en naar Keflavik.

Al meer dan een week wordt in IJsland spannend afgewacht of er een nieuwe eruptie in het zuidwesten van het land zal plaatsvinden. Een dike, een horizontale gang die volstroomt met magma en door verschillende soorten gesteenten gaat, kan daar voor een nieuwe uitbarsting zorgen. Een volledig dorp, Grindavik, met zo’n 4.000 inwoners is daarbij volledig geëvacueerd omdat het dorp precies boven die dike ligt en het onzeker is waar de magma eventueel zou kunnen uitbarsten. Toch zijn er niet meteen zorgen voor het Europese vliegverkeer.

Hoewel de wind op grote hoogte momenteel vanuit IJsland richting het noorden en het westen van Europa blaast, is de kans op een explosieve uitbarsting met veel asproductie eerder onwaarschijnlijk. De data van de voorbije dagen wijst erop dat, indien er een eruptie plaatsvindt, die eerder in het binnenland zal gebeuren dan onder de zeebodem of aan de kust. Daardoor is een uitbarsting wellicht een stuk minder explosief en is het veel waarschijnlijker dat er enkel lavafonteinen en lavastromen ontstaan, zonder de productie van veel as. De voorbije jaren waren er in IJsland ook al dergelijke erupties, die geen hinder veroorzaakten en vooral toeristische attracties waren.

Locatie van de aardbevingen de laatste 12 uur. De luchthaven van Keflavik bevindt zich in het noordwesten. Data: Vafri

Op basis van data van aarbevingen en inflatie van de aardbodem is de kans dus momenteel het grootst voor een uitbarsting in het binnenland. Naargelang de aard van de uitbarsting kan, mits de wind vanuit het (zuid)oosten blaast, de luchthaven van Keflavik wel hinder ondervinden. De voorbije jaren moest de luchthaven bij dergelijke uitbarstingen in de buurt wel niet sluiten.