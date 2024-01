FAA houdt meeste B737 MAX 9’s tijdelijk aan de grond voor inspectie

De Amerikaanse FAA heeft een groot deel van de Amerikaanse B737 MAX 9’s aan de grond gezet. Aanleiding is een depressurisatie van een B737 van Alaska Airlines afgelopen vrijdag waarbij het toestel tijdens de klim één van de nooduitgangen verloor. Een groot aantal van deze toestellen moet nu verplicht een inspectie ondergaan vooraleer terug met passagiers te mogen vliegen.

De Amerikaanse FAA heeft een dringende inspectie gevraagd van een groot deel van de wereldwijde B737 MAX 9-vloot. Het gaat volgens de FAA om ongeveer 171 van de 215 B737 MAX 9’s die momenteel wereldwijd rondvliegen. Met zo’n 144 exemplaren bij United en Alaska Airlines zal het gros van de inspecties in de Verenigde Staten moeten worden uitgevoerd.

Aanleiding is het incident met een toestel van Alaska Airlines dat vrijdag was opgestegen in Portland en dat tijdens de klim een explosieve decompressie kende waarbij het toestel één van de nooduitgangen verloor. Het ging om een nieuw toestel dat in oktober 2023 aan Alaska Airlines werd afgeleverd.

De getroffen nooduitgang was niet operationeel. De B737 MAX 9 moet in het geval van een maximaal aantal stoelen beschikken over 10 nooduitgangen, maar maatschappijen die zo’n maximale bezetting niet willen, kunnen het toestel laten leveren met een paneel voor de plaats waar de nooduitgang in het geval van de maximale configuratie zou zitten. Daardoor is er vanuit de cabine zelfs helemaal niet te zien dat er op die plek in de romp plaats is gemaakt voor een extra nooduitgang. Het zijn dus deze toestellen waarbij de niet-operationele nooduitgang is weggewerkt met een paneel waarop de inspectie moet worden uitgevoerd.