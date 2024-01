Turkish Airlines vanaf maart naar Australië

Turkish Airlines start in maart met vluchten naar Melbourne. Het gaat nog niet om rechtstreekse vluchten want er wordt nog een tussenstop van zo’n anderhalfuur in Singapore gehouden. Ook tussen Singapore en Melbourne zullen reizigers afzonderlijk tickets kunnen boeken

Vanaf 16 maart zal Turkish Airlines als tweede Europese maatschappij na British Airways gaan vliegen naar Australië. Er komen drie vluchten per week tussen Singapore en Melbourne. De vluchten tussen Istanboel en Melbourne zullen zo’n anderhalf uur stoppen in Singapore. Op termijn moeten er met de levering van nieuwere vliegtuigen wel rechtstreekse vluchten komen tussen Istanboel en Australië.

De nieuwe vluchten zullen worden uitgevoerd met een B787-9. De heenvlucht vertrekt om 17:30 in Istanboel en komt de dag nadien om 20:40 aan in Melbourne. Er zal een tussenstop van precies 90 minuten in Singapore worden gemaakt, waarna passagiers op hetzelfde toestel kunnen verder vliegen.