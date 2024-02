Staking beveiligingspersoneel verstoort vluchten van en naar Duitsland op donderdag

Morgen zal het overgrote deel van de vluchten van en naar Duitsland moeten worden geannuleerd door een staking van het beveiligingspersoneel. De Duitse vakbond Verdi roept op tot een landelijke staking.

Door een staking van het beveiligingspersoneel op verschillende luchthavens in Duitsland, zal er morgen grote hinder zijn voor wie van, naar of via Duitsland op zijn bestemming moet geraken. Wellicht wordt het grootste deel van de vluchten op de Duitse luchthavens geschrapt.

Lufthansa roept alvast op om, voor wie morgen een vlucht heeft vanuit Frankfurt, Hamburg, Hannover, Bremen, Berlijn, Leipzig of Dresden, niet naar de luchthaven te komen.