Problemen met bagageafhandeling op Brussels Airport

Door een probleem met het bagagesysteem zijn er sinds deze morgen al tientallen vluchten moeten vertrekken op Brussels Airport zonder alle bagage aan boord. Deze namiddag zou het probleem van de baan moeten zijn, maar ondertussen zijn er wel grote hoeveelheden bagage in Brussel achtergebleven.

Door een storing van het bagagesysteem op Brussels Airport konden passagiers de ganse voormiddag hun bagage nog maar moeilijk inchecken. Daarbij moesten passagiers die naar een bestemming vlogen waarbij er meerdere vluchten per dag zijn, hun bagage achterlaten in de Skyhall. Voor bepaalde vluchten waarbij het moeilijker zou zijn om de bagage snel nadien op te sturen, werd er een manuele incheckprocedure voorzien, maar voor de meeste vluchten moest een groot deel van de bagage dus in Brussel blijven staan. Om hoeveel stuks het in totaal gaat is niet duidelijk.

In de loop van de namiddag zou de situatie moeten normaliseren. De achtergebleven bagage moet de komende dagen op de eindbestemming geraken.