Stampe & Vertongen Museum en Antwerp Airport organiseren 30ste Stampe Fly In

Antwerpen, [03-05-2024] – Het Stampe & Vertongen Museum en Antwerp Airport organiseren op zaterdag 11 en zondag 12 mei de 30ste editie van de Stampe Fly in. Ook dit jaar opent de luchthaven opnieuw haar deuren voor het grote publiek, waarbij een uitgebreid programma wordt aangeboden. Van het verkennen van het indrukwekkende A400M transportvliegtuig van defensie tot het ervaren van zelf meevliegen en het bewonderen van diverse vliegtuigen zowel op de grond als in de lucht, het belooft een boeiend weekend te worden voor luchtvaartliefhebbers en nieuwsgierige bezoekers.

Het hele weekend, telkens van 10.00 uur tot 17.00 uur, hebben bezoekers gratis toegang tot het luchthaventerrein. Zowel op zaterdag als zondag staat er een uitgebreid programma klaar. Bezoekers kunnen het A400M transportvliegtuig van defensie verkennen of zelf meevliegen met de Royal Antwerp Aviation Club of de legendarische SV-4 toestellen van Stampe &Vertongen, vliegtuigen die hun oorsprong hebben op onze Antwerp Airport. Ook staan er op beide dagen demonstratievluchten gepland met iconische vliegtuigen en vliegteams zoals de Pitts, Red Devils, Harvard, P40 en Fouga.

Zowel op zaterdag als zondag zullen de Black Devils parachutisten uit Schaffen ook een parachutesprong uitvoeren boven de luchthaven.

Na een grondige restauratie is de Fokker DVII uit de film “The Blue Max” terug in vliegbare toestand gebracht als herinnering aan de heroïsche luchtgevechten tijdens de Groote Oorlog. Ook deze zal tijdens de Fly In te bewonderen zijn.

Dit jaar biedt de Fly In ook een unieke gelegenheid om 100 jaar luchtvaartgeschiedenis van dichtbij te bekijken. SV-4 toestellen, die een eeuw geleden als eerste lesvliegtuigen op Antwerp Airport vlogen, zullen naast de moderne Pipistrel elektrische lestoestellen van ASL Academy te zien zijn. Dit illustreert een eeuw van innovatie en vooruitgang in de luchtvaart.

Vorig jaar trok de Fly In 20.000 bezoekers, wat de verwachtingen voor de 30ste editie hooggespannen maakt. Het belooft opnieuw een evenement te worden dat je niet mag missen.

Praktische informatie: de toegang is gratis, er zijn voldoende eet- en drankfaciliteiten, en huisdieren zijn niet toegestaan.