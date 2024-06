FarCargo vliegt opnieuw na wekenlange staking

FarCargo, dat met enkele vrachtvluchten per week ook actief is op Brussels Airport, is opnieuw operationeel. Door een wekenlange staking op de Faeröer eilanden stond de enige B757 zonder werk aan de grond op de luchthaven van Billund. FarCargo vliegt hoofdzakelijk met gekweekte zalm rond.

Na een staking van vier weken van verschillende vakbonden op de Faeröer eilanden kan de economie van de eilanden heropleven. De voorbije weken daalden de voorraden voedsel en ook brandstof was bijna nergens meer te verkrijgen. Het economische leven van de eilandengroep lag door de staking quasi volledig stil. Ook FarCargo, een nieuwe luchtvaartmaatschappij opgericht door een grote zalmproducent, moest de enige B757 wekenlang aan de grond houden.

Gisteren kon het toestel van Billand eindelijk terugvliegen naar de thuisbasis in Vagar. Aan boord was een lading vers voedsel ingeladen. FarCargo vliegt met de B757 onder andere meermaals per week naar Brussel met ladingen gekweekte zalm. De voorbije weken probeerde de maatschappij tijdens de staking nieuwe vrachtopdrachten te vinden, maar dat was zonder succes. De vrachtoperaties met gekweekte zalm zullen nu hernomen kunnen worden.