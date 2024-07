JetBlue zet rem op trans-Atlantische groei en stelt gros A321-leveringen uit tot na 2030

JetBlue zet een rem op de groei van de voorbije jaren. De maatschappij is al enkele jaren verlieslatend en gaat nu de A321neo’s die tussen 2024 en 2029 geleverd moesten worden, bijna volledig uitstellen tot na 2030. Daardoor zal de maatschappij de komende jaren weinig groeien op de trans-Atlantische markt.

Het Amerikaanse JetBlue kon voor het afgelopen kwartaal onverwacht toch een winst van 25 miljoen dollar mededelen. Ook al ligt de winst een stuk lager dan hetzelfde kwartaal vorig jaar, toch werd de winst door de markten niet verwacht. Amerikaanse maatschappijen publiceerden de voorbije maanden geen rooskleurige cijfers en JetBlue heeft in geen enkel jaar sinds de coronacrisis nog winst kunnen boeken. De maatschappij schrapte de voorbije maanden onrendabele routes en probeert te snijden in de kosten.

Een van de opvallendste maatregelen die JetBlue neemt is het uitstellen van de levering van 44 A321neo’s die tussen nu en 2029 geleverd moesten worden. Die toestellen zullen nu pas na 2030 worden geleverd. Het gaat om een mix van A321neo met zowel -LR als -XLR-versies. Daarmee zet de maatschappij stevig de rem op de langeafstandsgroei voor de komende jaren. Volgend jaar is de maatschappij contractueel nog verplicht om 4 A321neo’s in ontvangst te nemen, maar dan neemt JetBlue enkele jaren pauze. De levering van 56 A220’s na 2024 blijft wel doorgaan. Die A220’s zullen hoofdzakelijk de Embraer’s in de vloot vervangen waardoor de totale vloot tot en met 2027 maar met 9 toestellen groeit.

JetBlue opende de voorbije jaren verschillende verbindingen naar Europa. Zo vliegt JetBlue momenteel naar Edinburgh, Dublin, Londen Heathrow, Londen Gatwick, Amsterdam en Parijs CDG. Door de leveringsstop vanaf volgend jaar zal JetBlue de komende jaren niet veel meer uitbreiden naar Europa. De maatschappij wil zich de komende tijd focussen op routes vanaf haar locaties aan de Amerikaanse Oostkust naar het Caraïbisch zeegebied.