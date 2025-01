Belgisch vliegverkeer tijdelijk stilgelegd door computerprobleem

Door computerproblemen bij de luchtverkeersleiding was het volledige vliegverkeer in (lagere hoogte), van en naar België tijdelijk stilgelegd. Geen enkel vliegtuig kon nog landen of opstijgen. Vluchten werden omgeleid naar de buurlanden.

Door een zware computerstoring was het vliegverkeer van en naar België deze namiddag even verstoord. Om iets over 15 uur waren er geen vliegbewegingen meer mogelijk op de Belgische luchthavens. Alle vluchten die moesten aankomen werden omgeleid naar de buurlanden.

Op het moment van de storing waren er zo’n 16 vluchten onderweg naar Brussel, 6 naar Charleroi en 2 naar Luik. Die vluchten konden het Belgisch luchtruim niet in en sommige van hen werden omgeleid naar andere luchthavens. Verschillende vluchten zijn geland op de luchthavens van onder andere Lille, Parijs Orly en Amsterdam.

Om iets na 16 uur kon het vliegverkeer geleidelijk herstarten en konden vluchten opnieuw vertrekken. Door de panne zal een klein aantal vluchten voor de rest van de dag vertraagd zijn op Brussels Airport.

Overvliegend verkeer kon wel zoals gepland boven België vliegen aangezien dat deel van het luchtruim wordt gecontroleerd vanuit Maastricht.